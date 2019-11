Sacchi: "Napoli, i giocatori non danno l'anima. Da pazzi contestare Carlo"

© foto di Chiara Biondini

"I giocatori non stanno dando l'anima". Arrigo Sacchi, intervistato da Il Mattino, parla del Napoli di Carlo Ancelotti: "C'è qualcuno che non corre, inseguono sempre e questo vuol dire che hanno sbagliato qualcosa in partenza".

C'è da preoccuparsi?

"Sì, basta poco per rovinare un gruppo. E credo che la cessione di Albiol sia stata sottovalutata: guidava la difesa, consentendo a Koulibaly di fare ciò che gli riesce meglio".

Ancelotti ha sbagliato?

"Errare è umano, ma lui è il migliore nel gestire un gruppo. Contestarlo è roba da alieni".