Arrigo Sacchi, leader del Milan che dominò la Champions League a cavallo fra gli anni '80 e '90 ha fatto le carte alle quattro italiane in Champions League dalle colonne de La Gazzetta dello Sport.

Sacchi ha analizzato anche le prime mosse in stagione della nuova Inter di Antonio Conte. Sul tecnico leccese ha scritto: "Le sue idee e le capacità didattiche non si discutono, ora serve attendere ancora un po’ per vedere un’organizzazione che tolga tranquillità agli avversari e alimenti l’autostima attraverso il dominio del campo e del gioco, la fluidità della manovra e l’intensità del pressing. Lo Slavia Praga non è insuperabile ma tosto e in Champions tutte le avversarie sono pericolose, anche perché in questo periodo le squadre italiane non sono al top della forma, causa ritardo della partenza del campionato rispetto al resto d’Europa".