© foto di Insidefoto/Image Sport

Con l'arrivo al PSG, Mauro Icardi dovrà battere la concorrenza di gente come Neymar, Cavani, Mbappé e Di Maria: "Al massimo ne giocano 4 insieme, in campo non possono andarne 5 - fa notare Willy Sagnol a RMC Sport -. Quindi qualcuno si dovrà sedere in panchina. Forse c'è un accordo con Icardi, a cui hanno detto: 'Sarai il sostituto di Cavani'. Non è come dieci o quindici anni fa quando i giocatori accettavano questa situazione di turnover. Oggi hai a che fare con giocatori che guardano alle statistiche personali. È una costante dall'arrivo dei proprietari qatarioti, i giocatori fanno quello che vogliono. Chi siederà in panchina in Champions League?".