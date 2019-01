Fonte: FcInterNews

A margine della convention Anaci Day, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del tema stadio: "La palla rimane nel campo delle squadre (Inter e Milan, ndr) al momento. Però sottolineo che in Comune stiamo discutendo il nuovo progetto ed è chiaro che ogni esigenza che le squadre possono avere, sarebbe meglio fosse chiarita oggi. Noi siamo in attesa di loro richieste che devono essere all’interno delle regole. Le regole poi possono trovare tante formulazioni. Sarebbe importante che accelerassero le riflessioni. Non so se lo possono fare, ma in questi giorni li solleciteremo e gli spiegheremo che il progetto sta andando verso l’approvazione. Preferirei che le due squadre restino a San Siro. Se però preferisco l'opportunità di realizzare un altro stadio in quell'area lo considereremo ma sapendo che il comune non può spogliarsi della proprietà di San Siro o di avere San Siro vuoto. È qualcosa che va discusso insieme".