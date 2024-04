Ambrogino d'Oro all'Inter, il sindaco Sala: "Ho sentito Zhang. Il Milan? Se si muovono..."

L'Inter a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, e premiata con l'Ambrogino d'Oro. Beppe Sala, sindaco, del capoluogo lombardo, ne aveva parlato nei giorni scorsi e ha confermato l'intenzione. Raggiunto a margine della commemorazione per Sergio Ramelli, lo studente milanese di 19 anni militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo legato ad Avanguardia operaia, il primo cittadino ha risposto così ai cronisti sul tema: "Non c'è nessun aggiornamento. Preferivo ovviamente lasciarli tranquilli da questo punto di vista però mi sono sentito con i vertici e anche con il presidente Zhang dalla Cina e quindi adesso ci metteremo lì".

La battuta sul Milan. Dichiaratamente tifoso interista, Sala ha risposto con ironia a chi suggerisce un differente trattamento per le due squadre di Milano: "Il Milan ha 3 anni, se si spicciano un po', posso essere il sindaco che dà due volte l'Ambrogino per la seconda stella, adesso vediamo".

Oltre trecentomila per le vie di Milano. In conclusione, il primo cittadino ha commentato la notte di festa interista, filata via senza particolari temi di ordine pubblico: "C'era preoccupazione per così tanta gente in piazza, ma abbiamo una Prefettura e una Questura che qui a Milano lavorano molto bene. Lo abbiamo visto il 25 aprile, li io c'ero, mentre ieri sono stato in casa. Non è stata facile neanche la partenza, ci sono stati momenti delicati ma hanno lavorato estremamente bene".