© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In riferimento all’iniziativa della campagna abbonamenti 2019/20 “… come mio papà“, l’U.C. Sampdoria comunica l’esaurimento dei posti disponibili riservati agli U12 figli dei possessori di abbonamento stagionale in Gradinata Sud. La nuova opzione è stata accolta davvero con grandissimo entusiasmo dai tifosi blucerchiati: sono state infatti oltre 150 le richieste pervenute a service@sampdoria.it nei primi cinque minuti di apertura dell’operazione e sono andati dunque esauriti i 53 posti rimasti dopo la chiusura della prelazione. Tutte le richieste che non riceveranno risposta saranno da considerarsi non esaudite.