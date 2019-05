© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ripresa a gruppi sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria quest'oggi. In vista dell’ultima gara di campionato con la Juventus, i blucerchiati con il maggior minutaggio raccolto nelle precedenti partite hanno svolto una sedativa rigenerativa prevalentemente aerobica mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una serie di sfide a tema su campo ridotto. Sia in mattinata che nel pomeriggio lavoro specifico individuale sul campo per Joachim Andersen, doppia seduta di terapie e fisioterapia per Nicola Murru. Domani, mercoledì, allenamento mattutino.