Sampdoria, differenziato specifico per Barreto. Fisioterapia per Bertolacci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, dopo il riscaldamento atletico e tecnico, la Sampdoria ha svolto in mattinata esercitazioni tattiche e torneo di mini partitelle a tema su spazi ridotti. Fabio Quagliarella ha lavorato l’intera seduta con i compagni, ai quali sono stati aggregati i Primavera Lorenzo Avogadri e Marco Pompetti. Sul fronte dei singoli differenziato specifico per Edgar Barreto, terapie e fisioterapia per Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli, programma di recupero agonistico per Federico Bonazzoli e Bartosz Bereszynski (quest’ultimo a Poznan). Avendo svolto ieri la seduta in palestra per lo sviluppo della forza, Claudio Ranieri e lo staff hanno articolato la sessione del mattino per oltre 130 minuti, lasciando libera la squadra nel pomeriggio. Domani, venerdì, ci si ritroverà al Poggio in mattinata.