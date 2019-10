Fonte: sampdoria.it

Il presidente Massimo Ferrero e il direttore Carlo Osti hanno seguito da bordocampo il primo dei tre allenamenti della Sampdoria in vista della gara di mercoledì sera contro il Lecce a Marassi. Due i gruppi di lavoro: rigenerativo per chi ha raccolto il maggior minutaggio a Bologna; mentre il resto dei disponibili è stato impegnato in un’attivazione in palestra, quindi si è trasferito sul nuovo manto erboso del campo 2 del “Gloriano Mugnaini” per tattica, partita a tema su campo ridotto e lavoro atletico.

Singoli. Karol Linetty ha lavorato con il secondo gruppo, sostituendo la partita finale con un programma metabolico personalizzato per la crescita della condizione. Aggregato il portiere Ivan Saio (classe 2002), in sostituzione di Andrea Seculin, che ha svolto una seduta individuale tra terapie, fisioterapia e aerobico in palestra.