Sampdoria, Gabbiadini vicino al rientro in gruppo. Solo terapie per Keita Balde

Doppia seduta in quel di Bogliasco per mister Ranieri e i suoi ragazzi: mattinata a base di lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo a secco, mentre nel pomeriggio esercitazione tecnica e partitelle a tema su spazi ristretti. Manolo Gabbiadini ha svolto riscaldamento ed esercitazione tecnica con i compagni per poi proseguire con lavoro individuale sul campo. Terapie e fisioterapie invece per Keita Balde.