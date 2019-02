© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora sedute personalizzate e programmate, in campo e in palestra, per Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Prosegue invece il proprio percorso di recupero Edgar Barreto. In palestra si è rivisto anche Gianluca Caprari che, nell’iter post infortunio, sta alternando lavoro individuale a secco e in piscina.