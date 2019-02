© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'Inter in programma per domani alle ore 18 a San Siro.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Ekdal, Linetty, Praet, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Defrel, Gabbiadini, Quagliarella, Sau.