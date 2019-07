Sampdoria, in ritiro anche Bahlouli, fastidio per Chabot: due ai box

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

Si è conclusa da poco la seduta pomeridiana di allenamento della Sampdoria. I ragazzi di Eusebio Di Francesco si stanno avvicinando a grandi falcate alla seconda amichevole che si disputerà domani contro il Real Vicenza, formazione di giocatori svincolati. Presente al centro sportivo di Temù anche Antonio Romei che ha seguito le operazioni da bordo campo insieme Carlo Osti. A fine allenamento il vice-presidente e il direttore sportivo hanno parlato a lungo con il tecnico abruzzese per fare il punto della situazione della preparazione e, probabilmente, del mercato blucerchiato.

Azioni d’attacco - Ha raggiunto il ritiro doriano anche Mohamed Bahlouli, esterno d’attacco classe 2000 della Primavera. In campo la squadra, dopo un riscaldamento con il pallone, ha provato azioni d'attacco inframezzate dai tanti consigli che Di Francesco ha dato ai suoi. Non sono mancati incitamenti ma anche urla di sprono - “Stiamo qui fino a stasera” oppure “se i blu prendono gol pagano 100 euro” -. Al termine la squadra ha svolto una partitella a campo ridotto a cui non ha partecipato Chabot per un problema muscolare che lo ha costretto ad uscire precauzionalmente. Non ha preso parte alla seduta Nicola Murru. Per il difensore lavoro di scarico mentre Vasco Regini ha effettuato un iter personalizzato di recupero.

Stasera festa a Ponte di Legno - Questa sera l’appuntamento sarà alle 21 in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno dove ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Per Quagliarella e compagni sarà l’occasione per salutare i tanti tifosi che sono saliti in Val Camonica.