Integrata da 14 ragazzi dell’Academy, la Sampdoria si è allenata soltanto questa mattina al “Mugnaini” di Bogliasco. Marco Giampaolo e il suo staff hanno suddiviso i disponibili in due gruppi con l’identico programma: sviluppo della forza in palestra, esercitazioni tecniche, sviluppi tattici e di gioco per reparto. Sedute individuali – anche in piscina – per Albin Ekdal, Nicola Murru e Gastón Ramírez. Edgar Barreto e Gianluca Caprari proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Domani, giovedì, pomeridiano in agenda.