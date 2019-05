Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria e ben informato riguardo le vicende societarie del club blucerchiato, ha parlato così a Sky dopo le recenti dichiarazioni del patron Ferrero riguardo uno stop alla trattativa con la cordata legata a Vialli: "Ferrero vuole ottenere un rialzo ed è legittimo, io mi limito a dire che si può avere un po' di pazienza. Conosco bene Luca Vialli e difficilmente non raggiunge gli obiettivi che si prefissa, non lo hai mai fatto. Percentuale di cessione della Samp? Io dico un buon 80%".