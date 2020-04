Sampdoria, niente visita pasquale al "Gaslini" ma pronte 300 uova di cioccolato per i bimbi

vedi letture

L'emergenza COVID-19 non ferma la "Pasqua Blucerchiata". La situazione attuale, certo, non permetterà alla Sampdoria di raggiungere di persona i bimbi dell'ospedale pediatrico "Gaslini" di Genova per un evento che si svolgeva ininterrottamente dal 1978. Una tradizione che si ripeteva per far sentire la vicinanza del club di Corte Lambruschini ai piccoli degenti dell'istituto e alle loro famiglie, regalando loro qualche ora di felicità con foto, autografi e tanti sorrisi.

Le uova blucerchiate ci sono - Niente rottura del maxi-uovo nell'aula magna, ma la società ha voluto comunque mantenere questa bella usanza pur seguendo le regole imposte dal Governo per evitare la diffusione del virus. In questi giorni verranno infatti donate comunque 300 uova di cioccolato insieme a tanti gadget, naturalmente a tinte blucerchiati, ai bimbi del "Gaslini".

Regali anche per Baby Samp e Sorriso Francescano - I regali non si fermano qua. Anzi, si fanno in tre. Il club del presidente Massio Ferrero consegnerà inoltre doni e uova pasquali anche agli iscritti al progetto Baby Samp e ai ragazzi dell'Istituto Sorriso Francescano. Per una Pasqua con i colori della Sampdoria. Nella speranza che poi tutto torni alla normalità.