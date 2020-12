Sampdoria, primo test con il gruppo per Bereszynski. Può recuperare per la Roma

La Sampdoria continua la marcia di avvicinamento alla sfida dell'”Olimpico” con la Roma, in programma domenica (ore 15.00). Dopo la riunione in sala video e una prima fase di riscaldamento, Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto sul campo 2 del “Mugnaini” una seduta mattutina a base di esercitazione tecnica e partita tattica. Primo test con il gruppo per Bartosz Bereszynski, mentre Alex Ferrari ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, finalizzato al recupero agonistico. Soltanto terapie e fisioterapia per Manolo Gabbiadini. Nik Prelec prosegue infine il proprio protocollo di ripresa dell’attività. Domani, giovedì, appuntamento mattutino a Bogliasco per l’ultimo allenamento del 2020. Lo riporta il sito ufficiale del club.