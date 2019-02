© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piccolo disguido per il Borussia Dortmund. Perché Jadson Sancho, ala del club tedesco, si è dimenticato il passaporto prima di imbarcarsi verso Londra per la sfida contro il Tottenham. Così Sancho è dovuto rientrare a casa per ritrovare il documento: per questo inconveniente il volo ha subito un ritardo di mezz'ora.