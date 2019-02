Santana: "Fiorentina, Muriel è quello che mancava a Chiesa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per la Fiorentina sabato sarà una partita molto difficile ma gioca in casa e il pubblico di Firenze dà sempre una grande carica perciò può essere un'arma in più per la squadra di Pioli". A dirlo in esclusiva a Firenzeviola.it è Mario Santana oggi calciatore della Pro Patria ma che nella sua carriera ha indossato la maglia sia della Fiorentina che del Napoli. "Il Napoli è una squadra forte - spiega - ma commette spesso degli errori nei momenti decisivi che ne hanno sempre impedito il salto di qualità mentre la Fiorentina si è ripresa da un momento di appannamento ed è in netto miglioramento. Inoltre, come dicevo, ho un ricordo forte e bello del pubblico del Franchi che dà un supporto e un calore incredibile, quando scendi in campo così sei stimolato a dare qualcosa di più. Muriel? E' il colpo che mancava alla Fiorentina là davanti dove c'era solo Chiesa a saltare l'uomo e dare la superiorità numerica, ora in Muriel ha un grande alleato e il colombiano con la sua esperienza può fare bene insieme agli altri più giovani".