Sassuolo, allenamento differenziato per Marlon, Sensi e Odgaard

Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio allo Stadio Ricci. Per i neroverdi riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo, esercitazioni specifiche per reparto e situazioni su palle inattive. Lavoro differenziato per Marlon, Jens Odgaard, Stefano Sensi e Leonardo Sernicola.