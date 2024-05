Roma-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: Lukaku recupera ed è titolare, c'è anche Smalling

Dopo il pareggio conquistato nel finale contro il Napoli, la Roma si prepara a un'altra importantissima sfida, forse la più importante della stagione fin qui e sicuramente la più importante di Daniele De Rossi da allenatore. All'Olimpico - sold-out, con la cornice delle grandi occasioni - arriva il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione di Germania e imbattuto in quest'annata, nell'andata delle semifinali di Europa League.

Sono note le formazioni ufficiali. Daniele De Rossi aveva due grandi dubbi alla vigilia: Lukaku e Smalling. Ebbene entrambi hanno recuperato e partono da titolari. Per il resto tante conferme: sarà 4-3-3 con Karsdorp e Spinazzola sulle corsie laterali, in mezzo al campo rientra Paredes dopo la squalifica. In casa Bayer Leverkusen Xabi Alonso lancia il suo 3-4-3 molto fluido, col tridente Wirtz-Adli-Grimaldo.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Abraham, Llorente, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Angelino.

Allenatore: Daniele De Rossi



BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapié; Wirtz, Adli, Grimaldo. A disposizione: Hradecky, Lomb, Kossounou, Hofmann, Iglesias, Arhur, Schick, Tella, Boniface, Hlozek, Palacios, Puerta.

Allenatore: Xabi Alonso