Fiorentina-Club Brugge, le formazioni ufficiali: Italiano iper-offensivo con Arthur e Bonaventura

Si gioca alle ore 21:00 la semifinale d'andata di Conference League tra la Fiorentina e i belgi del Club Brugge. Il primo atto della doppia sfida si giocherà al Franchi, in terra italiana. Schieramento super offensivo per i viola, schierati con il consueto 4-2-3-1 da mister Italiano e con la mediana a tutta qualità composta da Arthur e Bonaventura. Ne fa le spese Mandragora, fuori dai titolari anche Milenkovic che ormai parrebbe aver perso il posto in favore di Quarta e Ranieri. Davanti Beltran alle spalle di Belotti, sulle fasce Gonzalez e Sottil che vince il ballottaggio con Kouame.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina contro Club Brugge.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

A disposizione: Christensen, Milenkovic, Lopez, Ikone, Nzola, Faraoni, Duncan, Kayode, Mandragora, Parisi, Barak, Kouame.

Allenatore: Italiano.

Club Brugge (4-4-1-1): Jackers; Sabbe, Spijers, Mechele, Meijer; Skoras, Odoi, Onyedika, Jutgla; Vanaken; Igor Thiago.

A disposizione: Mignolet, Ordonez, Skov Olsen, Vetlesen, Nielsen, Boyata, Nusa, Balanta, De Cuyper, Zinckernagel.

Allenatore: Hayen.