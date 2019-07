Sassuolo, buona anche la seconda: 5-0 contro il Real Vicenza

Fonte: (Dal nostro inviato)

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Sassuolo ha battuto per 5-0 il Real Vicenza nel secondo test della stagione. Il Sassuolo è sceso in campo con il 4-3-3 con Consigli in porta; Toljan, Gravillon, Ferrari, Tripaldelli in difesa; Duncan, Magnanelli, Locatelli in mezzo al campo: Boateng, Caputo, Berardi. I neroverdi hanno faticato a trovare i soliti meccanismi nella prima frazione di gioco. L'intesa tra Boateng, Caputo e Berardi è ancora da oliare. Ci ha pensato Locatelli a sbloccare il match al 24' dopo una bella combinazione con Berardi. Otto minuti dopo il raddoppio di Domenico Berardi con un mancino dall'interno dell'area, su assist di Tripaldelli. Nel secondo tempo in campo un undici completamente nuovo per De Zerbi con Rogerio sulla sinistra, assente nella prima amichevole. I neroverdi hanno dilagato con una doppietta di Pierini e hanno trovato il 5-0 finale con Traore su assist di Sala.

IL TABELLINO

MARCATORI: 24' pt Locatelli, 32' pt Berardi, 22' st, 29' st Pierini, 40' st Traore (S)

SASSUOLO PRIMO TEMPO: Consigli; Toljan, Gravillon, Ferrari, Tripaldelli; Duncan, Magnanelli, Locatelli: Boateng, Caputo, Berardi. Allenatore: Roberto De Zerbi

SASSUOLO SECONDO TEMPO: Pegolo; Adjapong (38' Sala), Marlon, Peluso, Rogerio; Traore, Ghion, Mazzitelli, Kolaj, Pierini, Di Francesco

REAL VICENZA: Dominguez (46' Martinez), Daguerre (68' Gomez), Darko (60' Shehan), Gattari (52' Loutsis), Venturini, Barrazza (65' Gigy), Coronel (52' Ruiz Iriarte), Perlog (52' Carrara), Ochoa (35' Marchini, 60' Buscema), Di Cesare (70' Moretti), Digkozis (52' Cisterna). A disp: Cook, Braziotis. All. Sculac e Martegani

NOTE: AMMONITI: -