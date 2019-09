Da giocatore della Roma a spauracchio giallorosso. È questa la metamorfosi che nel giro di pochi giorni ha trasformato Gregoire Defrel da un elemento della rosa capitolina ad avversario da temere per la compagine di Paulo Fonseca. Statistiche alla mano, infatti, il francese nelle quattro occasioni nelle quali ha giocato sul prato dell'Olimpico da avversario è andato a segno per ben tre volte. La prima il 20 settembre 2015 quando aprì le danze nel 2-2 finale, mentre le altre due sono coincise con altrettante sconfitte nel campionato 2016/2017 (3-1 per i giallorossi) e nel 2018/2019 (4-1 finale).