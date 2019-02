Sassuolo, differenziato per Sensi: resta in dubbio per la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci in vista del posticipo di domenica contro la Juventus. Dopo il riscaldamento e un lavoro di prevenzione in palestra, i neroverdi si sono divisi in due gruppi: lavoro metabolico a secco per chi è stato impiegato contro il Genoa, per il resto della squadra esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema ad alta intensità su campo ridotto. A parte Mehdi Bourabia, Francesco Magnanelli, Marlon, Giacomo Satalino e Leonardo Sernicola. Lavoro differenziato anche per Stefano Sensi per i postumi di un trauma contusivo al vasto esterno della coscia sinistra.