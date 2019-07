© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo appuntamento stagionale per il Sassuolo Calcio che si è radunato oggi pomeriggio al Mapei Football Center dove ha svolto la prima seduta d'allenamento agli ordini di mister Roberto De Zerbi e del suo staff. Domani mattina, sabato 13 Luglio, sono in programma i Test Mapei sempre presso il nuovo centro sportivo neroverde. La preparazione proseguirà poi con una seduta di allenamento in programma domenica mattina quindi dopo il pranzo ci sarà la partenza per il ritiro di Vipiteno-Racines. Sabato 13 Luglio alle ore 12,30 presso la sala stampa del Mapei Football Center si terrà la presentazione del neo centrocampista neroverde Junior Traorè.