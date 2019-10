Sassuolo, condanna Nazionale per Bourabia: out contro l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

De Zerbi dovrà fare a meno anche di Mehdi Bourabia in vista della sfida di domani contro l'Inter con fischio d'inizio previsto per le 12.30. Il centrocampista, che è partito per il ritiro con la Nazionale non in perfette condizioni, è tornato infortunato o comunque non convocabile per i nerazzurri.