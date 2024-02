Ufficiale Bourabia lascia il Frosinone e vola in Turchia: ufficiale il trasferimento al Kayserispor

Mehdi Bourabia lascia il Frosinone e vola in Turchia. Il Kayserispor, pochi secondi fa, ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista francese naturalizzato marocchino.

Di Francesco aveva annunciato la cessione del giocatore in conferenza stampa

"Questa settimana Bourabia non sarà convocato perchè al centro di una trattativa con una squadra turca. Rimetteremo dentro Baez e Caso, come sempre mentre su Bidaoui stiamo riflettendo. Sono contento di avere abbondanza anche se a volte avere troppa scelta porta a fare delle scelte e improvvisamente quando si perde diventa sempre più bravo chi è rimasto fuori. Qualcuno resta fuori e sicuramente è scontento ma bisogna sempre continuare a lavorare perchè il mister guarda tutto e capiterà che qualcuno si ritroverà in campo senza accorgersene come è già accaduto in passato. Per me passa tutto dall'allenamento".

Il comunicato del Frosinone

Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Kayserispor Kulübü per la cessione a titolo definitivo del calciatore classe 1991 Mehdi Bourabia.