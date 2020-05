Sassuolo, Palmieri e il settore giovanile: "9 ragazzi in prima squadra, siamo orgogliosi"

Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo ha parlato in esclusiva a SassuoloNews.net. Di seguito un estratto dell'intervista: "Dopo i primi contratti da professionisti firmati da Piccinini e Pellegrini, ieri anche l’annuncio di Mercati: questo che segnale è per il settore giovanile e per la società? Era una cosa che avevamo in mente e l'abbiamo fatta in questi giorni. Sono ragazzi che hanno già fatto un percorso con noi e poi, allenandosi con la prima squadra, c'era bisogno di metterli sotto contratto e hanno fatto qualità e speriamo possano fare un percorso buono e duraturo con noi. Insieme a loro ce ne sono degli altri, già aggregati alla prima squadra, e penso che sotto l'aspetto qualitativo stiamo facendo un grande lavoro. In questi anni abbiamo fatto molte cose buone e tanti ragazzi stanno partendo per fare il calcio professionistico e dà grande valore al lavoro che stiamo facendo. Le vittorie più belle sono proprio queste: già diversi sono in B, qualcuno in C, altri in prima squadra. Abbiamo visto Turati e Raspadori in prima squadra, Ghion è stato sempre con loro. Ora ci sono 9 ragazzi in prima squadra che hanno fatto parte del settore giovanile e questo ci riempie d'orgoglio".