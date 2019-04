Sassuolo-Parma, i convocati di De Zerbi: ci sono Duncan e Babacar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Parma, sfida valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A. In basso l'elenco completo.

Portieri - Consigli, Pegolo, Satalino.

Difensori - Demiral, Ferrari, Lemos, Pol Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio, Sernicola.

Centrocampisti - Bourabia, Djuricic, Duncan, Locatelli, Magnanelli, Sensi.

Attaccanti - Babacar, Berardi, Boga, Brignola, Di Francesco, Matri, Odgaard.