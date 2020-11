Sassuolo, prosegue la marcia verso l'Inter: a parte Caputo, Defrel, Magnanelli e Pegolo

Allenamento mattutino per il Sassuolo in vista della sfida casalinga di sabato prossimo contro l'Inter. Dopo un riscaldamento e lavoro in palestra, i neroverdi hanno svolto esercitazioni tattica e lavoro metabolico a secco. Come si legge sul sito ufficiale del club, hanno lavorato a parte Caputo, Defrel, Magnanelli e Pegolo.