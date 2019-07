Sassuolo-Sudtirol 2-0: in gol Duncan e Brignola. Un assist per Lirola

Terza amichevole stagionale per il Sassuolo che è sceso in campo quest'oggi a Vipiteno (fischio d'inizio alle 18) per affrontare il Sudtirol, formazione che milita nel campionato di Serie C ed è allenata dall'ex Inter Primavera Vecchi. Consigli in porta; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio in difesa; Duncan, Magnanelli, Locatelli a centrocampo; Berardi, Caputo, Boga in attacco. Partita non semplice per la formazione neroverde: il Sudtirol si è difeso con ordine, concedendo poco e niente alla squadra di De Zerbi. Ci ha pensato Duncan a sbloccare la gara con una bella giocata personale in area e con un mancino preciso che non ha lasciato scampo a Cucchietti. De Zerbi ha cambiato completamente il suo undici al 19' del secondo tempo e poco prima di uscire ha sfiorato il bis, con un altro ottimo inserimento in area. Il Sassuolo ha controllato e al 33' ha trovato il raddoppio: cross rasoterra dell'uomo mercato Lirola e tap-in vincente di Brignola.

IL TABELLINO

MARCATORI: 42' pt Duncan, 33' st Brignola (Sa)

SASSUOLO PRIMO TEMPO: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. A disposizione: Satalino, Lirola, Gravillon, Peluso, Adjapong, Traore, Obiang, Mazzitelli, Brignola, Pierini, Kolaj, Ghion, Pegolo

SASSUOLO SECONDO TEMPO (Dal 19'): Satalino, Lirola, Gravillon, Peluso, Adjapong, Traore, Obiang, Mazzitelli, Brignola, Pierini, Kolaj

SUDTIROL: Cucchietti (68' Taliento); Fabbri (68' Davi), Vinetot (46' Alari), Berardocco (85' Proietto), Casiraghi (46' Turchetta), Rover (57' Trovade), Ierardi (46' Gatto), Tait (85' Gurini), Morosini (57' Petrella), Polak (68' Crocchianti), Romero (46' Mazzocchi). A disp: Pircher, Colucci, Mlajcar. All. Stefano Vecchi

NOTE: AMMONITI: