"Penso che l'Inter non avrà problemi ad affrontare un ambiente così caldo". Parola di Nevio Scala. Il tecnico italiano ha guidato il Borussia Dortmund nella stagione '97-98, e a Tuttosport presenta i gialloneri, prossimi avversari della squadra allenata da Conte: "Non devono snaturarsi, ma sono convinto che non lo faranno. E poi non bisogna avere paura, anche se il Borussia in quello stadio sa trasformarsi".

Lautaro e Lukaku?

"Chi ha l'argentino ha un grosso vantaggio, è una coppia che fa invidia alle altre. Su Lukaku mi sono ricreduto: non pensavo fosse un grandissimo acquisto. È un bomber d'antan, in lui rivedo Charles o Nordahl".