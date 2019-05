Scanziani: "Questa Inter è trascinata dai tifosi, merita fiducia"

L'ex giocatore Alessandro Scanziani è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull'Inter: "L'Inter ha perso qualche partita di troppo contro squadre che non erano all'altezza dei nerazzurri. È lì che ha perso qualche punto in più del dovuto: col Napoli si può perdere, non contro il Parma. Ma è una società che in questo momento che sta ancora cercando la strada giusta, nel momento in cui la troverà con Marotta a dirigerla potrà solo far bene. La Juve al momento sembra irraggiungibile, ma questa squadra merita fiducia per il futuro. i tifosi hanno un attaccamento particolare all'Inter di ora, ai miei tempi non era così".