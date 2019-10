Sconcerti (CorSera): "La Juve ha dei limiti. Solo Conte può sfruttarli"

Ospite delle colonne del Corriere della Sera Mario Sconcerti in merito al turno infrasettimanale di Serie A ed in particolare sulla lotta al vertice fra Juventus e Inter: "Anche la Juve è stanca ed anche la Juve ha giocatori che si stanno velando. Cristiano Ronaldo è meno presente, Bernardeschi marca il regista avversario per togliere lavoro proprio a Ronaldo ma resta in mezzo un po’ vuoto, senza altri compiti. Bentancur non è all’altezza di Pjanic. Manca attenzione ai dettagli, molti buoni tiri non diventano occasioni per superficialità. Anche l’universo della Juventus ha i suoi limiti di forma come soltanto Conte ama ogni tanto dimenticare".