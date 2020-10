Sconcerti: "El Shaarawy in forma elettrica. Caputo è l'unico centravanti della Nazionale"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti, nella sua analisi per Il Corriere della Sera, approfondisce i temi legati alla Nazionale, capace ieri di battere 6-0 la Moldova con tante riserve in campo: "Mancini spinge sulla propria diversità, si stacca dal calcio offensivo di oggi e va oltre, in uno squilibrio che lo mantiene al centro dello stupore". A proposito dell'impiego di El Shaarawy aggiunge: "E' tornato in forma quasi elettrica nonostante l'inattività cinese". Su Caputo: "E' l'unico centravanti puro che abbiamo. Fa tutti i movimenti che a una squadra servono. Guardatelo ed avrete il riassunto dell'intelligenza nel calcio". Infine su Locatelli: "Si aggiunge ai titolari intoccabili, è quello che assomiglia più a Pirlo nella calma del gioco, nel ragionamento spontaneo, nella precisione naturale dei passaggi".