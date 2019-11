"Serie A divisa in due e la distanza è molto forte". Questo il titolo dell'analisi con cui Mario Sconcerti, prima firma del Corriere della Sera, commenta oggi l'andamento del nostro campionato: "Parlerei di retrocessione. Ci sono coinvolte a pieno titolo undici squadre, dalla Fiorentina al Brescia, cioè tutte le squadre che hanno una differenza reti negativa. L’anomalia di questo campionato è che nella seconda metà della classifica si stanno facendo molti più punti. Quattro anni fa dopo tredici giornate le ultime tre ne avevano insieme 23, tre anni fa 18, poi 15. Oggi siamo a 24 con due partite ancora da giocare. La spiegazione viene dal maggior equilibrio. Mancano le squadre debuttanti degli ultimi anni, Frosinone, Carpi, Benevento, Crotone. Queste undici squadre stanno facendo un campionato tutto loro, tolgono niente alle prime. Cosa dimostra questo? Che ci sono più campionati in uno e che poche volte le squadre di altre fasce incidono sullo scudetto. Non è un buon segno. Dimostra che la divisione tra i due punti di vista è molto forte.