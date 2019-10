© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interessante analisi questa mattina da parte di Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera a proposito del cambio sulla panchina del Milan e sulla conferenza stampa di presentazione di ieri: "Gazidis ha parlato per la prima volta di calcio. Significa che il Fondo Elliott non è contento. Il rischio è che i costi troppo alti della gestione del Milan allontanino il profitto a cui punta Singer". Un avvicinamento al campo che potrebbe avere un significato molto importante anche sui ruoli di Maldini e Boban: "L'ingresso del CEO in un nuovo spazio, spinge automaticamente in avanti, molto dentro la squadra, le due bandiere rossonere". Il futuro dei due dirigenti è incerto e sarà anche deciso non solo dalla loro volontà, ma anche dal rendimento della squadra come è giusto che sia: "Non c'è più spazio per l'errore o la vetrina. Il Milan sarà guidato da un triumvirato. L'inizio di un percorso comune. Non ci sarà più formazione che non sia condivisa da tutti e tre".