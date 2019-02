"Se il calcio fa crac". In quindici stagioni 155 fallimenti

Fonte: Tuttoc.com

Interessante analisi quella fornita da TuttoSport nell'edizione odierna, con una pagina che lascia ben presagire quello che è l'argomento: "Se il calcio fa crac", questo il titolo.

Come emerge dall'analisi del noto quotidiano sportivo, nelle ultime 15 stagioni sono ben 155 i club falliti nel calcio professionistico (comprensivo quindi di Serie A, Serie B e Serie C), e, anche se molti di questi sono ripartiti sino poi a tornare nei massimi vertici italiani (Fiorentina e Parma, a esempio), i dati sono piuttosto drammatici.

Il palmares di peggiore, però, se lo aggiudica il Gela, fallito per ben tre volte, mentre sono due i fallimenti recenti della blasonata Spal, ora in Serie A e quelli di Cosenza, Perugia e Venezia, attualmente nel campionato di B. Della Serie C 2018-2019, invece, contano il bis di fallimenti di Pro Vercelli (Girone A), Imolese, Vicenza, Rimini, Sambenedettese (quattro formazioni del Girone B) e Monopoli (Girone C). A questo gruppo si uniscono poi dei club ora in Serie D, Mantova, Messina e Torres, e l'Ancona, ripartita dalla Promozione con la denominazione Unione Sportiva Anconitana.