© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly al Manchester United? Sadio Mané non è d'accordo. Nel ritiro del Senegal alcuni tifosi hanno messo in bella mostra uno striscione che riportava il fotomontaggio del difensore del Napoli con la maglia dei Red Devils. L'attaccante del Liverpool, compagno di nazionale di Koulibaly, ha però mostrato il pollice verso, facendo segno di non voler affrontare in Premier League il forte centrale.