Serbia U21, Djorovic: "Se resto o vado via? Decide la Federazione"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Dopo la sconfitta con la Danimarca e l'addio all'Europeo Under 21, il commissario tecnico della Serbia Goran Djorovic ha commentato la gara e l'esperienza nella rassegna continentale, parlando soprattutto del suo futuro: "Se resto o vado via, lo deciderà la Federazione serba. Analizzeremo quanto fatto e vedremo a che punto siamo. Comunque - ha detto il ct serbo come riporta il sito ufficiale della Uefa - credo di aver dato tutto alla Nazionale e se me ne andrò, lo farò a testa alta", ha concluso.