L'ex Milan Serginho è stato intercettato dai microfoni di Sky: "Gattuso sta facendo molto bene, sono felice per lui. Anzi, sono felice per tutti gli ex compagni che hanno intrapreso la carriera di allenatore. La maglia numero 10 del Brasile per Paquetà? È un'investitura importante, è pronto per vestire la maglia della Nazionale, sta facendo molto bene al Milan: speriamo possa fare altrettanto anche con il Brasile".