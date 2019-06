Sergio Ramos, matrimonio rock in campagna: suoneranno gli AC/DC

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 15 giugno Sergio Ramos convolerà a nozze con la presentatrice tv, Pilar Rubio, con cui fa coppia fissa da sei anni. E sarà un matrimonio molto rock, perché ad intrattenere gli invitati ci saranno addirittura gli AC/DC, gruppo musicale preferito dalla sposa, che percepirà circa 1 milione per la performance. Come riporta As, la struttura che ospiterà il ricevimento è nella campagna andalusa, vicino Siviglia, ed è di proprietà del difensore del Real. La cerimonia, invece, si svolgerà nella cattedrale di Siviglia alle cinque del pomeriggio. Gli invitati saranno circa 500 e avranno l'obbligo di lasciare i cellulari una volta arrivati nella residenza di campagna di Ramos: in caso di necessità, è stata allestita una stanza apposita con dei telefoni.