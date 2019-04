Serie A e B, nei prossimi turni campagna anti-contraffazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione “OffSide Counterfeiting 2”.

Ministero dello Sviluppo Economico, Guardia di Finanza, Lega Serie A e Lega B alzano la linea difensiva della proprietà intellettuale per mettere in fuorigioco la contraffazione.

In occasione della 30ª giornata del campionato di Serie A TIM e della 31ª di Serie BKT sarà richiamata, su tutti i campi di calcio, l’importanza della proprietà intellettuale, quale asset strategico per le imprese e strumento di tutela per il consumatore.

Lo slogan - #loriginalevince - sintetizza la straordinaria sinergia tra Guardia di Finanza, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, Lega Serie A e Lega B, nel contrasto all’abusivismo commerciale. Fenomeno, questo, variegato e insidioso che si esprime nelle forme della contraffazione, della distribuzione di prodotti non sicuri e della pirateria e che riverbera i suoi effetti distorsivi sul sistema economico e imprenditoriale da un lato e sul tessuto sociale dall’altro, incidendo profondamente su trasparenza e corretto funzionamento del mercato interno.

Contraffazione e pirateria sono solo la punta di un iceberg nella cui parte più nascosta si celano evasione fiscale e contributiva, sfruttamento di manodopera in nero e clandestina, inquinamento ambientale, minacce alla salute umana e riciclaggio.

In questo scenario, l’operazione OffSide Counterfeiting 2, ideata dalla Guardia di Finanza, ha la finalità di prevenire e contrastare tutte le forme di produzione e commercio di prodotti falsi o insicuri e di diffusione di contenuti illeciti.

Più in generale, le Fiamme Gialle, con una strategia di aggressione sistematica, rivolgono l’attenzione operativa ai traffici di merci su strada e alle frontiere, vigilando, altresì, sui luoghi di smercio dei prodotti ed eseguendo incisive indagini mirate a ricostruire e disarticolare la filiera del falso, fino alla individuazione dei capitali e dei patrimoni illecitamente accumulati.

“La Lega Serie A si complimenta con la Guardia di Finanza per le operazioni messe a segno negli ultimi mesi a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e ringrazia le forze dell’ordine per l’impegno incessante nel contrastare l’abusivismo commerciale – ha commentato il Presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè -. La lotta alla contraffazione e alla pirateria sono azioni necessarie per difendere il nostro prodotto, i nostri marchi e i diritti di chi acquista i prodotti ufficiali dei nostri club”.

“La contraffazione è un reato che favorisce le mafie e danneggia migliaia di lavoratori e di imprenditori onesti, fra cui anche le società di calcio che da questo malaffare vengono fortemente penalizzate – ha dichiarato il Presidente della Lega B, Mauro Balata -. Ringrazio la Guardia di Finanza per il costante impegno nella lotta alla contraffazione e per questa iniziativa sui campi di A e B che, insieme al Ministero per lo Sviluppo economico, ci permette di sensibilizzare il problema all'opinione pubblica”.

Una particolare attenzione, poi, viene riservata al web che, con le sue vetrine virtuali e la polverizzazione dell’offerta commerciale sui social network, richiede una costante azione di monitoraggio per il perseguimento dei crimini inerenti ai traffici di merce contraffatta. Un ruolo centrale lo occupa il Nucleo Speciale Beni e Servizi, che sfruttando potenzialità e funzionalità del S.I.A.C. – Sistema Informativo AntiContraffazione, esplica la propria attività a tutela delle regole dei mercati, con riferimento ai diritti di proprietà industriale, alla pirateria audiovisiva e informatica e ai reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio.