Serie A, giudice sportivo: una giornata di stop a Mazzarri e Frustalupi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppia tegola in casa Torino in vista della gara di domenica contro il Napoli. Il giudice sportivo, dopo la sfida di ieri contro il Parma, ha infatti squalificato per una giornata sia Walter Mazzarri che Nicolò Frustalupi. Stop di un turno anche per Daniele Tognaccini della Juventus.