Serie A, Juve favorita nella corsa scudetto ma le inseguitrici premono. Tutte le quote

Domani le prime sfide della 34ma giornata di ritorno

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - La 34esima giornata sarà decisiva per le sorti dello Scudetto con Juve-Lazio, Roma-Inter e l'Atalanta nel ruolo di terzo incomodo. Proprio gli orobici apriranno la giornata nel match del Bentegodi con il Verona . I bookies e il 68% dei tifosi assegnano la vittoria alla Dea. Nello storico tra Verona e Atalanta si contano un totale di 39 partite: 16 vittorie per la Dea, 10 vittorie per il Verona e 13 pareggi. All'andata vinse l'Atalanta e la lavagna di Planetwin365 anticipa una partita che potrebbe regalare dai 3 a 6 gol (1,45) con papabili marcatori Di Carmine (3,25) e Pazzini (3,25) per i veneti, mentre Muriel (1,90) e Zapata (1,60) per l'Atalanta. Domenica sera sfida tra Roma (3,02) e Inter (2,36), entrambe le squadre devono conquistare la vittoria per inseguire i propri obiettivi: la Roma per blindare il quinto posto,l'Inter cerca un successo per mettere ulteriore pressione alla Juve. Il 41% dei tifosi suggerisce un trionfo neroazzurro, mentre il 32% crede ai giallorossi; i quotisti anticipano una partita in perfetto equilibrio con un risultato esatto di 2-2 (9,62). Ad andare in gol si candidano Dzeko (2,25) Martinez (2,00) e Sanchez (2,70). Il big match conclusivo di questa giornata è lo scontro tra Juve (1,70) e Lazio (4,79) all'Allianz Stadium. Gli uomini di Sarri che non vincono da tre partite, non sono riusciti a piazzare l'allungo decisivo per blindare il nono scudetto consecutivo e rischiano, in caso di un nuovo passo falso, di riaccendere le speranze di Inter, e Atalanta. Ruolino di marcia negativo nel campionato post lockdown anche per i biancocelesti, che con un solo punto raccolto nelle ultime 4 partite sono scivolati al quarto posto. Nonostante gli uomini di Inzaghi abbiano battuto due volte in stagione i bianconeri per 3-1 - risultato che lunedì pagherebbe 36,41 volte la posta - infatti il 56% dei tifosi punta sul successo Juve, mentre solo 20% dei supporter crede nella vittoria della Lazio. La lavagna di Planetwin365 suggerisce un match che potrebbe sbloccarsi già nei primi 45 minuti di gioco (3,81) con il gol di Ronaldo (3,90) e anticipa un risultato esatto di 2-1 (8,89). Inzaghi spera nel ritorno al gol di Immobile (2,60) a secco nelle ultime quattro partite. (ANSA).