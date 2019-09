Serie A, live dai campi - Genoa, ok Romero. Roma, Zappacosta a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le prime due giornate, le squadre della Serie A guardano alla terza partita di campionato ormai alle porte. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

BOLOGNA

A due giorni dal Brescia, i rossoblù continuano la preparazione a Casteldebole: nell’allenamento di questa mattina la squadra ha svolto un’attivazione atletica, una serie di esercitazioni tattiche e prove di piazzati. Seduta differenziata per Danilo.

Brescia-Bologna (domenica ore 15.00)

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (2)

CAGLIARI

I rossoblù continuano ad affinare la preparazione in vista della gara di Parma, dove domenica alle 15 allo stadio “Tardini” si giocherà la terza giornata del campionato di Serie A. La mattinata ad Asseminello ha visto l'analisi di schemi e movimenti nella seduta video, prima di scendere in campo. Qui si è svolta una fase di attivazione con riscaldamento tecnico e alcuni torelli, per poi passare alla parte tattica con sviluppi della fase difensiva ed esercitazioni finalizzate alla conclusione in porta. Lavoro personalizzato per Radja Nainggolan. Sabato mattina la rifinitura, a seguire il mister incontrerà i media nella sala stampa del Centro Sportivo di Assemini: appuntamento alle 12.30. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali.

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

FIORENTINA

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

GENOA

In attesa delle rifinitura di sabato, la squadra - riporta il sito ufficiale del club - ha assimilato una seduta tattica dopo la messa in moto dei preparatori. Rispetto alla sessione precedente è rientrato Romero e il giovane Mukaj (Under 18) ha tenuto alta la bandiera del settore giovanile. Rientrato anche l'ltimo dei nazionali Kouamé.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

INTER

Inter-Udinese (sabato ore 20.45)

JUVENTUS

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:00. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico alternato ad esercizi atletici, il gruppo si è dedicato ad una serie di cross e conclusioni in porta. I biancocelesti hanno concluso la seduta con un’ampia fase tattica in vista del match di domenica contro la SPAL. Domani è in programma l’allenamento di rifinitura.

SPAL-Lazio (domenica ore 15.00)

LECCE

Preparazione proseguita con una seduta d'allenamento che i giallorossi hanno svolto al mattino. Hanno continuato a seguirre un programma di lavoro personalizzato Lo Faso, Meccariello, Fiamozzi, Imbula e Dell'Orco. Per la gara di lunedì sera a Torino il tecnico Liverani potrà disporre di Farias che ha scontato il turno di squalifica. Domani in programma un allenamento, a porte chiuse, nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA.

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: Diego Farias

MILAN

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

NAPOLI

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

PARMA

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a 48 ore dalla sfida contro il Sassuolo. La squadra prima di scendere su Campo Testaccio si è soffermata in sala video per vedere le immagini del Sassuolo e delle partite contro la Lazio. Sul terreno di gioco si è iniziato con un intenso riscaldamento, dove Foseca era molto presente coi suoi calciatori in tutti gli esercizi, per poi svolgere un lungo lavoro tattico. Gestione fisica per Chris Smalling alle prese con un sovraccarico muscolare. Individuali per Zappacosta, Perotti e Under.

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

SAMPDORIA

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: Vieira.

SASSUOLO

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

SPAL

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

TORINO

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

UDINESE