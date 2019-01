Shevchenko: "Il Napoli mi piace, è competitivo e Ancelotti è intelligente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriy Shevchenko intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del Napoli di Ancelotti: "Mi piace perché la squadra è competitiva e Ancelotti ha cambiato qualcosa con saggezza. Adesso il Napoli comincia a giocare come piace a lui, cosa che conferma le caratteristiche di sempre: Carlo è un uomo intelligente e questa è la sua forza. Non sconvolge mai, cerca l’equilibrio. Scudetto? Effettivamente come dicevo prima faccio fatica a pensare che non vinca la Juventus. Anche per questa volta lo scudetto mi pare aggiudicato, il vantaggio è grande. Ma si può sempre lavorare per l’anno prossimo".