© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko, oggi commissario tecnico dell’Ucraina, ha parlato così del polacco Krzysztof Piatek: "Sta dimostrando di essere un grande attaccante e per il Milan è importantissimo, però come caratteristiche siamo diversi. È inutile fare paragoni, Piatek farà la sua strada come io ho fatto la mia. Apprezzo tantissimo il suo senso del gol, segna in tutte le maniere".