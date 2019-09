© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle colonne di Tuttosport Andrea Silenzi, ex attaccante del Torino, ha parlato di Andrea Belotti, bomber e attuale capitano dei granata, rientrato in Piemonte dopo essersi sbloccato anche con la maglia della Nazionale: "Per lui parla uno straordinario rendimento, oltre alla grande generosità che riversa in campo in ogni partita. Ma l'aspetto di lui che più mi ha impressionato è l'incredibile forza mentale che lo alimenta e che lo ha spinto fuori anche da un momento di flessione nella sua carriera".